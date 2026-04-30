Maestre destaca que habría que investigar quién avisa a Vito Quiles de dónde están determinadas personas: "Podría costarle el puesto de funcionario a alguien"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que lo que funciona con personas como Vito Quiles es "no darle contenido ni motivos" para que haga lo que hace. "Creo que no funciona retroalimentarse", ha confesado.

Antonio Maestre ha confesado que lo que él ha aprendido sobre personas como Vito Quiles es que "no funciona retroalimentarse", señalando que lo que funciona es "no darle contenido ni motivos" para que haga lo que hace, aunque sea difícil.

Además, ha reconocido que cree que habría que investigar quién es la persona que le avisa de en qué momento y dónde están ciertos personajes, políticos y cargos públicos. "A veces esa información viene de lugares que, igual, le cuesta el puesto de funcionario a alguien", ha advertido.

En cuanto a las declaraciones del PP, Maestre ha explicado que cree que los 'populares' se darían cuenta de cuál es la diferencia entre acosar y ejercer una labor profesional en el momento en el que "un Vito Quiles de izquierdas" apareciese en casa de Isabel Díaz Ayuso para preguntarle a su novio todos los días en el portal de su piso qué es lo que pasa con el ático.

"Así lo van a entender muy fácilmente. Todavía no ha ocurrido, pero todo se puede dar la vuelta", ha señalado, destacando que el hecho de que se trate con impunidad a este tipo de personas puede hacer que la gente piense que puede hacer "lo mismo para el otro lado".

"Lo que pasa es que el PP cuenta con muchos poderes a su servicio y es posible que el tipo de izquierdas acabase encausado por terrorismo", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.