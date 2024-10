Las Asociaciones de fiscales han pedido este miércoles la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser imputado por el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal y falsedad documental.

Antonio Maestre se ha mostrado en contra de esta petición, señalando que él no considera que debe dimitir. El periodista ha destacado que el único hecho que podría haber apuntado al fiscal general es que se considerase "delictiva" la nota de prensa que se publicó, debido a que él sería "el que mandó publicarla".

Sin embargo, ha recordado que en el auto han señalado que no ven esto delictivo, por lo que al leerlo no ve "ningún hecho" que apunte a García Ortiz. "Viendo el auto entiendo que son fuentes periodísticas y no entiendo quién puede ser el que filtró, nada apunta al fiscal general", ha asegurado.