Maestre: "Creo en los frentes amplios, pero soy consciente de que a veces son imposibles por la situación actual"

El periodista se ha mostrado escéptico ante el anuncio de Sumar, Comuns, Más Madrid e IU de concurrir en confluencia a las próximas elecciones generales. Para el periodista, la experiencia reciente no invita al optimismo.

"Ha habido elecciones en Extremadura y Aragón, las va a haber en Castilla y León y después en Andalucía. Y en cada una de ellas la izquierda se ha presentado de una manera distinta. En las cuatro, de forma diferente", ha señalado en Al Rojo Vivo.

A partir de ese diagnóstico, Maestre advierte de la dificultad de trasladar una unidad real al plano estatal: "Si a partir de eso me pides que prevea una conjunción a nivel nacional, soy pesimista".

Pese a ello, ha querido dejar clara su posición ideológica. "Ojalá. Yo soy de los que creen en los frentes amplios, siempre, toda la vida. Vengo de esa tradición y soy seguidor de esa doctrina", ha dicho, antes de matizar: "Pero también soy consciente de que, a veces, por la situación que existe, es imposible".

