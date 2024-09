El periodista y escritor Antonio Maestrereacciona a las bromas que agitador de ultraderecha, Alvise Pérez hacía a través de sus redes sociales, tal como podemos ver en el vídeo, acerca de los 100.000 euros que cobró en efectivo a través de un criptochiringuito. La Fiscalía le está investigando por un supuesto delito de financiación irregular.

Sin embargo, el propio Alvise confesaba haber cobrado estos 100.000 euros no para financiar su campaña electoral en las elecciones europeas, sino "para tener ahorros y no enriquecerme con mi actividad política y porque niego a que el Estado me quite la mitad de lo mío".

"Después de haber quedado como el hazmerreír delante de toda España, dejando pruebas en audios y por escrito, de varios presuntos delitos, sí algo es motivo de humor es escucharle y verle. Ha quedado claro que para no tener escrúpulo hay que ser un poco más listo", afirma Maestre.

Porque realmente, añade el periodista, "no veo otra salida en la presunta colaboración con un estafador, en haber cobrado dinero en negro para eludir el Tribunal de Cuentas y en todo lo que ha dejado por escrito y en audio. Se podrá reír mucho, pero ante el juez -cuando le toque, que le tocará- no creo que se ría tanto".