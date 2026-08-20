Maestre, sobre el ático de Ayuso: "El plan era comprar opacamente un ático público, dejarlo en barbecho y sacarlo después como residencia oficial"

Antonio Maestre cuestiona en Al Rojo Vivo la operación del ático de Ayuso y reclama explicaciones sobre su compra con dinero público y el destino que se pretendía dar al inmueble.

Antonio Maestre, periodista, intervino en Al Rojo Vivo para analizar la polémica en torno al ático vinculado a Isabel Díaz Ayuso y el hecho de que la presidenta madrileña vaya a alquilar ahora una vivienda en el norte de Madrid. Maestre considera que este nuevo movimiento refuerza las dudas sobre la finalidad que tenía el inmueble adquirido por una empresa pública de la Comunidad de Madrid.

Según el periodista, el hecho de que Ayuso busque ahora otra vivienda "confirma que estaban buscando una vivienda" y que el ático adquirido anteriormente "era para ser utilizado como vivienda".

Maestre sostiene que detrás de la operación habría un plan previamente diseñado: "El plan era muy claro: comprar de manera opaca" el inmueble a través de una empresa pública, "dejarlo en barbecho" y, posteriormente, convertirlo en una posible residencia oficial de la presidenta madrileña.

Para el periodista, el problema es que "ese plan venía preestablecido" y que todo se habría hecho para que el ático terminara siendo "la residencia oficial de Isabel Díaz Ayuso".

Maestre también cuestiona el uso de dinero público y recuerda que Ayuso "es la presidenta de la Comunidad de Madrid" y, por tanto, "nos debe a todos los madrileños explicaciones sobre qué hace con el dinero público".

Sobre el coste de la operación, apunta a una cifra de "6,4 millones de euros, que sepamos" gastados en el ático con dinero público.

Respecto a la nueva vivienda que Ayuso alquilará en Madrid, Maestre considera fundamental saber quién asumirá el coste: "Eso sí, no lo paga ella". Y plantea la cuestión: "¿Este nuevo lo va a pagar ella?".

El periodista también pone el foco en quién ordenó comprar el ático y con qué finalidad: "¿Quién mandó comprarlo? ¿Quién dio la orden? ¿Para qué?". A su juicio, una operación inmobiliaria de ese importe "tiene que tener una motivación".

Maestre insiste en que "el dinero público tiene que ser fiscalizado" y que "no se puede gastar en cualquier cosa". Por ello, considera necesario conocer "por qué se compró ese inmueble” y quién tomó la decisión.

Finalmente, advierte de que estas explicaciones tendrán que llegar: "Vamos a conocer ese expediente". Y concluye: "Tenemos que saber por qué".