Luis García Millán, portavoz de JM+, critica al PP de Jaén: "El ayuntamiento quedó vendido cuando no pelearon por esta tierra"

El socialista Julio Millán se ha convertido este jueves de nuevo en alcalde de Jaén tras aprobarse la moción presentada junto a Jaén Merece Más (JM+) contra el alcalde, Agustín Rodríguez (PP). Ha salido adelante con los 14 votos a favor de los dos grupos proponentes, socialistas y JM+ -que hasta ahora gobernaba con los 'populares'-, y los 13 en contra de PP y VOX.

Un cambio de bando que ha provocado una nueva derrota del Partido Popular a nivel municipal. Pero: ¿cómo ha conseguido el PSOE arrebatar la alcaldía de Jaén al PP? Pues todo gracias al apoyo de JM+. El propio portavoz de la formación, Luis García Millán, ha explicado en Al Rojo Vivo que están muy satisfechos con el nuevo Gobierno con el PSOE ya que comienzan una nueva etapa en la ciudad.

"Estamos satisfechos porque nosotros como partido estamos luchando por Jaén. Comenzamos una nueva etapa dejando atrás un Gobierno donde el apoyo con Jaén se ha quedado corto", ha explicado Millán. En cuanto a lo que le ha prometido el PSOE para juntar fuerzas en la moción de censura, el portavoz de JM+ ha manifestado que viene de un preacuerdo con medidas que "Jaén merece" y que durante el año y medio de gobernanza bajo el mando del PP "nunca han llegado".

También ha puesto sobre la mesa que el acuerdo con el PSOE no solo se centra en lo político, sino que se pretende establecer toda una serie de medidas para mejorar la provincia andaluza: "Hemos hecho contacto con el PSOE para estos proyectos que Jaén merece, que Jaén necesita desde el sentido económico y la deuda municipal. Pero también proyectos ferroviarios, proyectos de infraestructura y de agua para paliar el desierto eléctrico en el que está sumida la provincia de Jaén".

Y el pacto no solo ha sido con Julio Millán, sino que también con la vicepresidente María Jesús Montero. Aunque no es un apoyo total. El portavoz de JM+ ha aclarado que "esperamos que vaya llegando" las medidas necesarias para Jaén y que no les pase como con el Gobierno del PP. "Hablamos de medidas extraordinarias de deudas como por ejemplo una carencia en el pago de la deuda, una rebaja de intereses. Hablamos de la reducción del tiempo de trayecto en el tren de Madrid-Jaén. Hablamos de la conexión con el AVE. Hablamos de proyectos que colocarían a Jaén en el mapa", ha aseverado.

Y en cuanto a las críticas del Partido Popular alegando que este cambio de Gobierno se ha hecho "a golpe de talonario", el portavoz de JM+ ha lanzado un dardo a los 'populares' afirmando que "el ayuntamiento de Jaén quedó vendido cuando dejó de haber políticos que pelearan por esta tierra". "Nosotros hemos repetido el mismo procedimiento que hicimos con el PP. Hemos tenido unas negociaciones previas con los equipos locales del PP y del PSOE, nos vamos a Madrid o Sevilla para consolidar esos acuerdos y una vez que tenemos el sí se hace la firma", ha concluido.