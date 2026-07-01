Lucía Méndez, sobre Moreno Bonilla: "El problema es que no quiere pronunciar las palabras 'prioridad nacional'"

La periodista cree que Juanma Moreno afronta su mayor reto político por la negociación con Vox. Además, sostiene que el presidente andaluz intenta evitar asumir el coste del acuerdo, pero advierte de que retrasarlo solo prolongará su desgaste.

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha analizado la posición de Juanma Moreno ante las negociaciones con Vox y ha advertido de que el presidente andaluz afronta uno de los momentos políticos más delicados de su mandato.

Méndez asegura que no duda de la capacidad política de Moreno Bonilla, aunque considera que la situación actual le obligará a afrontar un escenario mucho más complejo. "No tengo ninguna duda de que Juanma Moreno es una persona inteligente, pero va a necesitar mucha más inteligencia de la que hasta ahora ha necesitado", afirma.

A su juicio, el principal obstáculo para el presidente de la Junta pasa por las exigencias de Vox en materia de inmigración. "Yo creo que el problema del presidente de la Junta es que él no quiere decir en la tribuna, no quiere pronunciar las palabras 'prioridad nacional'. Es que Vox no le va a permitir, precisamente a él, que no las pronuncie", señala.

La periodista considera que Moreno Bonilla está intentando resistir la presión del partido de Santiago Abascal, aunque duda de que pueda evitar asumir el coste político del acuerdo. "Juanma Moreno está resistiéndose en un pulso con Vox. Lo que no sé es si al final lo va a hacer", apunta.

Además, recuerda que el presidente andaluz gobierna en minoría y que Vox tiene capacidad para elevar el precio de su apoyo. "Él entiende que con dos diputados que le faltan Vox no le puede exigir tanto. Pero es que Vox exigirá lo que le dé la gana", afirma.

Por último, Méndez advirte de que retrasar un eventual pacto solo prolongará el desgaste político. "No sé a qué viene este suspense, porque cuanto antes pagues ese precio político, antes vas a hacer que la gente se olvide de esto. Si esta cuestión permanece abierta dos meses, Juanma Moreno pagará ese precio político todos y cada uno de esos días", concluye.

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