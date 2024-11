El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer un plan de ayudas directas de hasta 72.000 euros, moratorias y exenciones fiscales por los afectados de la DANA de Valencia, una de las mayores tragedias climáticas de la historia de España.

Algunos sectores del PP y de la ultraderecha de España aseguran que Sánchez ha vinculado estas ayudas a los Presupuestos Generales del Estado. Algo que para Lucía Méndez, redactora jefa de El Mundo, "es una polémica ficticia", una polémica 'fake'.

"En absoluto escuché ayer a Sánchez pedir el apoyo del PP para que le aprobara los Presupuestos. Es imposible que el presidente del Gobierno condicione las ayudas y las reconstrucción de Valencia a las que estamos obligados todos, a unos Presupuestos. Me parece inconcebible", sostiene la periodista. "Y no, yo no lo escuche", responde Méndez a Antonio García Ferreras antes de dar paso a un vídeo donde podemos escuchar un extracto de las palabras de Pedro Sánchez. También en este vídeo podemos ver al completo la intervención de Lucía Méndez.