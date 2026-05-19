Lucía Méndez pide tener "la cabeza fría" tras la imputación de Zapatero: "No se puede decir que el juez está en el lawfare contra Sánchez"

La periodista advierte del "impacto brutal" que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero provoca en el PSOE, aunque reclama prudencia antes de hablar de persecución judicial.

Tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga el rescate público de Plus Ultra, la periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha pedido prudencia y "cabeza fría" ante una noticia que, a su juicio, supone un auténtico terremoto político y emocional para el Partido Socialista Obrero Español y para buena parte de la izquierda española.

En Al Rojo Vivo, Méndez ha reconocido el enorme impacto que la decisión judicial ha provocado dentro del socialismo. "Podemos hablar del acabose, del shock que está sufriendo el PSOE y también muchas personas que tienen un aprecio personal por Zapatero", ha afirmado, subrayando que el expresidente sigue siendo una figura simbólica y de enorme peso político dentro del partido.

La periodista ha explicado además que quiso comprobar personalmente el perfil del magistrado que ha tomado la decisión, José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Según ha recordado, Calama ha estado al frente de investigaciones complejas relacionadas con cibercrimen, narcotráfico o el caso Pegasus, lo que, en su opinión, dificulta sostener automáticamente la tesis de una operación política contra el Gobierno.

"No me parece un juez al que se pueda despachar diciendo simplemente que actúa inducido políticamente", ha señalado Méndez, que ha insistido en que todavía es necesario conocer el contenido completo de la investigación antes de extraer conclusiones definitivas.

La periodista ha reclamado además una reacción más serena y ajustada a la gravedad del momento por parte del PSOE. "Cerrar los ojos a la realidad nunca es un buen consejo en política", ha advertido, rechazando la idea de atribuir de manera inmediata la imputación a una supuesta persecución judicial contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No se puede decir que el juez está en el lawfare contra Sánchez", ha sostenido Méndez, recordando además que Zapatero "es una persona, no el PSOE", aunque reconoció que se trata de "un tótem" político y emocional para muchos militantes y votantes progresistas.

A su juicio, el caso tiene un "impacto brutal" que trasciende las fronteras del partido y afecta a una parte importante de la izquierda española, precisamente por el simbolismo político que conserva el expresidente. Sin embargo, insistió en que el debate público debe afrontarse "con prudencia" y evitando caer en acusaciones de lawfare sin pruebas.

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