Tras alabar la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, la solidaridad del pueblo de Valencia ("que choca mucho con la miseria que está protagonizando la política ahora la política en España", asegura), se adentra de lleno en el análisis político de la tragedia de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre y señala que "el PP debería haber apartado a Carlos Mazón".

"En el momento en que no lo hizo, el PP es también responsable de que este señor siga al frente de la Generalitat y al frente de la reconstrucción de Valencia y ahora se esconda detrás un teniente general", afirma Méndez, en relación a la elección que ha hecho Carlos Mazón del teniente general Francisco Gan Pampols para la vicepresidencia de Recuperación.

"El señor Mazón no tendría que estar al frente de la Generalitat porque sencillamente no estaba en su puesto de mando. Solo por eso. Me da igual los avisos, la CHJ, da igual, porque donde tenía que estar él, había una consellera. Lo que ha pasado es muy gordo, hay más de 200 víctimas mortales y el señor Mazón tendría que haber asumido su responsabilidad; y ya después hablar de todo lo demás", finaliza Méndez. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.