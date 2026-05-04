Lucía Méndez analiza la comparecencia de José Luis Ábalos: "Ha respondido como un político cínico y trolero"

La periodista de 'El Mundo' analiza la declaración de José Luis Ábalos y duda de su versión: "Es muy difícil creer que nadie en su entorno supiera nada". Subraya que no es un caso más, sino un escándalo por su peso político.

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha analizado la comparecencia de José Luis Ábalos en el juicio por el caso mascarillas, donde el exministro volvió a desvincularse de la contratación de material sanitario durante la pandemia. Ábalos insistió en que "solo daba la orden política" de buscar mascarillas y negó conocer la oferta del comisionista Víctor de Aldama, vinculada a Soluciones de Gestión.

Para Méndez, sin embargo, su versión no resulta creíble: "Si no hubiera sido periodista y no hubiera visto lo que es Ábalos, cómo mandaba y que siempre iba con Koldo, incluso en el Congreso, podría pensar 'pobre hombre'. Pero hoy ha respondido como un político cínico y trolero".

La periodista insiste en el poder que, a su juicio, concentraba su entorno más cercano: "Estamos hablando de un asesor al que le dio todos los poderes. Un asesor que hablaba con ministros, con jefes de gabinete y con altos funcionarios para dar órdenes. Eso ya ha quedado claro en el juicio".

Por ello, lanza una pregunta directa: "¿A quién pretende engañar? ¿Al tribunal?".

Méndez también advierte contra la banalización del caso: "Que todo esto se convierta en una especie de telenovela o reality no nos puede despistar. Estamos hablando de un número dos del PSOE, de uno de los ministros más importantes del Gobierno".

Y concluye con una reflexión de fondo: "Es muy difícil de creer que nadie en su entorno supiera nada. No estamos ante un procedimiento más: es un caso que genera escándalo precisamente por quién era Ábalos".

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