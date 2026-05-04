Joaquim Bosch analiza la declaración de José Luis Ábalos: "Desde una visión de conjunto, los hechos no se explican sin su conformidad"

Joaquim Bosch analiza la declaración de José Luis Ábalos y señala que su defensa busca desvincularse de los hechos e introducir dudas en el tribunal, pese a los indicios que apuntan a su posible implicación.

El magistrado Joaquim Bosch ha analizado la comparecencia de José Luis Ábalos y la enmarca en una estrategia clara: "Es la estrategia defensiva que él ha considerado que debía utilizar y es su versión de los hechos". Según explica, "desde el principio, prácticamente siempre Ábalos se ha desmarcado de intervenciones directas" y ha sostenido que "de manera indirecta tampoco habría intervenido".

En esa línea, el exministro niega cualquier implicación en las decisiones clave: "Él no tomó esas decisiones, no pagó ningún chalet ni ningún piso, ni intervino directamente en las materias de contratación". Todo ello, frente a unas acusaciones que apuntan a posibles "manipulaciones fraudulentas en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas" y a "tratos de favor" que podrían derivar en delitos de tráfico de influencias y malversación.

Bosch introduce, sin embargo, el elemento central del caso: "Hay toda una serie de elementos que pueden valorarse por el tribunal de manera conjunta". Entre ellos, cita "mensajes, audios, correos electrónicos, pagos realizados, declaraciones de testigos", y destaca especialmente "el testimonio de Jésica Rodríguez", "los informes de la UCO" y "la declaración de Aldama, que le perjudica especialmente".

Sobre si puede prosperar la defensa basada en desvincularse de esas actuaciones —atribuyéndolas a su entorno—, el magistrado es claro: "Puede colar o no en función de los elementos probatorios directos y de la prueba indiciaria". Y matiza un punto clave: "Ni el magistrado instructor ni las acusaciones han dicho que fuera Ábalos quien adjudicara directamente los contratos o realizara los pagos", sino que la tesis se sostiene en una visión global: "Desde una perspectiva de conjunto, todos estos hechos no podrían entenderse si no fuera con la conformidad y el beneficio del propio Ábalos".

Finalmente, subraya el objetivo de su declaración: "Tiene la posibilidad de dar versiones alternativas que puedan generar dudas en el tribunal". Un aspecto decisivo, porque, recuerda, "si existen dudas razonables, el tribunal tendría que optar por una solución favorable al acusado".

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