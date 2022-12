Lucía Martín, diputada de En Comù Podem en el Congreso, explica en qué punto se encuentran las negociaciones sobre un nuevo decreto del alquiler que podría anunciar el Gobierno de Pedro Sánchez en el próximo Consejo de Ministros.

Sin embargo, Martín afirma que de momento no hay acuerdo porque "el Gobierno se ha plegado a los intereses financieros que hay detrás del mercado de la vivienda" y acusa al Ejecutivo de escuchar más a estos intereses que a los ciudadanos.

No obstante, afirma que "si sale un decreto va a ser mejor que el que intentó sacar el Gobierno" porque incluirá medidas como acabar con el desahucio abierto, que las subidas no puedan ser las que se quieran o acabar con los gastos de formalización del contrato.

La diputada de En Comù Podem explica que no pueden llegar a un acuerdo porque "el Gobierno no quiere que las ciudades puedan regular los precios abusivos" y afirma que aunque en el decreto aparezca un índice de límite de precios, no se va a poder imponer que no haya precios abusivos.