López Negrete ha afirmado que entiende el enfado del juez Castro por la filtración por el "registro tan minucioso que se realizó a los letrados en la entrada". Asimismo, ha mostrado su sorpresa. "Creo que perjudica la causa y que quizá sis su señoría hubiera dejado grabar las imágenes como con cualquier otro imputado no se hubieran producido este tipo de cosas".



Según ha expresado, fueron examinados hasta los bolígrafos que llevaba en su bolso.



Tras escuchar a la infanta, Manos Limpias proseguirá con el proceso, "tenemos previsto continuar con la imputación, como no podía ser de otra manera, las declaraciones de la infanta son inocuas en cuanto a eximirse de responsabilidad. Se sitúa en la misma posición que antes de declarar, e incluso un poco peor".



"Doña Cristina perdió la oportunidad de demostrar su inocencia con su declaración. Si hubiera justificado su comportamiento y hubiera dado más explicaciones , hubiera sido más convincente. En absoluto me convencieron sus acusaciones", ha lamentado. Además, ha acusado a la Fiscalía de mantener una actitud benévola, "la posición de la Fiscalía respecto a la infanta es conocida por todos, la Fiscalía ya se ha posicionado en un lugar determinante", ha sentenciado.