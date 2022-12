Lola Sánchez, eurodiputada de la formación Podemos, recuerda que a los españoles nunca les han preguntado qué modelo de Estado quieren ni qué Constitución. Lola Sánchez afirma que 'Podemos' quiere "entrar en el sistema, no romperlo, para cambiarlo y darle voz a la gente". Sánchez se compromete a "abrir las puertas y las ventanas" de la política europea, "contar qué esta pasando allí y cómo se toman las decisiones".

Reconoce que la presencia en los medios ha sido una parte importante en la victoria de Podemos en las urnas, "pero el grueso de la campaña lo ha hecho la gente de la calle". Lola Sánchez, de 36 años, fue profesora interina de formación profesional, profesora particular y camarera. "He trabajado mucho y en lo que he podido, como tanta otra gente en España".

Lola Sánchez ve necesario diferenciar a la cúpulas de los partidos de las bases, "una cosa son los militantes y otra cosa son las Ejecutivas que están agarradas a los sillones y a sus despachos, sin dar paso a otras personas para poder mantener sus privilegios".