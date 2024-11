El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha reconocido este lunes en Al Rojo Vivo que Moncloa le envió un pantallazo del contenido del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía, pero ha asegurado que le explicaron que procedía de los medios de comunicación. Él preguntó por su origen y pudo comprobar que medios como Cadena SER, elDiario.es y El Plural ya habían dado esa información, por eso decidió hablar de ello en la Asamblea de Madrid.

Así lo ha sostenido, incidiendo en que le llegó a través de Pilar Sánchez Acera, que es su secretaria de Política Institucional desde hace tres años, pero también era entonces la jefa de Gabinete del actual ministro Óscar López -cuando él era director de Gabinete de Pedro Sánchez-. Seis meses después de este hecho, y después de las denuncias del Tribunal del Supremo contra la Fiscalía General del Estado, él decidió acudir a la notaría para acreditar que no hubo filtración si no que fue a través de los medios de comunicación, llevando los mensajes que tenía con Pilar Sánchez.

Lo que le llega a Lobato, ha argumentado, es "como una foto" con recortes para poderlo imprimir y no contenía marca de agua de ningún medio ni tampoco había enlaces. Por eso, él preguntó y se le afirmó que procede de los medios de comunicación y ha insistido: "Filtró no es la palabra. En esa mañana se me manda ese correo y pregunto".

"No nos llegó ninguna información de la Fiscalía General del Estado. Por eso lo acredito, desde luego que no es para que se filtrara. Lo que más me jode es que es una conversación privada que se ha hecho pública", ha contado sobre la noticia que ha publicado ABC, donde asegura que esta información le fue remitida al líder de los socialistas madrileños para que la utilizara contra Ayuso en el Parlamento regional pero éste se negó y depósito en una notaria los mensajes recibidos.

Lobato ha sostenido que el medio podría haber accedido a esta información a través de la notaría "porque hablan de las fechas y tal". Por ello, ha destacado que esto no sería legal y podría constituir un delito. Asimismo, ha aseverado que la notaría tendría que investigar internamente lo que ha sucedido, así como dirimir responsabilidades. Por ello, ha advertido que pedirá una investigación por vía judicial para esclarecer cómo ha llegado esa información a un medio de comunicación.

Él, no obstante, ha señalado que no hará pública el acta notarial porque es "una conversación privada", pero lo que sí hará es confirmar o desmentir lo que se vaya contando del contenido del acta.

Acreditarlo ante el Supremo

El secretario general de los socialistas madrileños ha indicado que él lleva trabajando "con normalidad" tres años con Pilar Sánchez. Ella, añade, colabora en las sesiones de control y que la información que acredita en la notaría es "una conversación particular normal, donde queda claro que les llegó de los medios y no de la Fiscalía". Todo esto, dice, lo hace por si el Supremo le llama algún día para aclarar esto, reiterando que "en la sesión" en la Asamblea madrileña "lo usa diciendo que los medios de comunicación lo están dando".

El diputado socialista también aclara que no lo hizo por el miedo a una procedencia ilícita, sino que fue para "acreditar en lo que a él respecta" y es que tienen "acceso a ella por la vía de medios de comunicación y no como acusa el PP". "Para que quede clara constancia", ha manifestado.

Pocos minutos después de esta entrevista, el magistrado de la Sala de lo Penal Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, ha dictado una providencia en la que acuerda la citación como testigo a Juan Lobato para el viernes 29 de noviembre.

No lo desveló antes porque consideraba que no era importante

Preguntado por qué no lo desveló, ha expresado que "no es una cosa haya que contar, no tiene mucha noticia" y es solo en caso de un procedimiento, asegurando que no tiene por qué usarse. "Simplemente, hablamos sobre ese asunto que se publicó en medios", ha agregado, y ha calificado de "terrible" que se filtre esta información "en una semana como esta", cuando se celebra el Congreso Federal del PSOE. Para Lobato, con ello se busca "desestabilizar al PSOE y al Gobierno" y que él dará la cara porque es una simple "conversación personal".

Sobre su reunión con los dos periodistas de ABC, ha afirmado que ellos le llamaron por una información que le involucraba y como estaba por Madrid, se acercó para hablar con ellos. "Yo les notifico que sí que fue al notario y eso es una realidad.... Mi secretaria de Política Institucional me informa, pero Moncloa no me filtró. Lo que digo es cierto. No más cosas que esas", ha defendido. Lobato, además, ha confirmado que habló ayer con Pilar Sánchez para contarle que había ido al notario hace unas semanas y que ambos no entienden que "se armara" porque "no hay ninguna irregularidad".

En cuanto al ministro de Transformación Digital, Óscar López, -que irrumpe como posible candidato del PSOE para disputar a Ayuso la Comunidad de Madrid-, ha asegurado que él "no tiene nada que ver". Argumenta que cuando él empezó a sonar como candidato, "nadie había publicado nada de eso".