Lluís Orriols, sobre los resultados en Aragón: "Ha sido un voto de enfado que se ha transmitido a través de Vox"

El politólogo ha destacado que en las elecciones de la comunidad autónoma "se ha votado mucho en clave nacional", ya que, ha dicho, las encuestas dicen que la población "está satisfecha" con la gestión en Aragón.

Lluís Orriols ha destacado en Al Rojo Vivo que el voto en las elecciones de Aragón "es un voto de enfado que se vincula a través de Vox". Sin embargo, el politólogo considera que se trata de un enfado "en clave nacional", ya que las encuestas del CIS hablan de la satisfacción de la gestión en la comunidad.

"Si miramos la situación general de Aragón según las encuestas del CIS, el 82% de los votantes del PP consideraban que la situación era buena o muy buena; y entre Vox, los enfadados, el 53% considera que la situación es buena o muy buena. Por lo que se trata de estar enfadados por lo que pasa, no es que esté nadie muy o particularmente enfadado", ha expresado, tras lo que ha subrayado que "aquí se ha votado mucho en clave nacional".

