La periodista destaca que "lo primero que Vox ha cuestionado de forma descarada son los derechos de las mujeres porque lo que más le preocupa es la reacción de las éstas en los últimos años". Además, después de escuchar cómo desde el partido de Santiago Abascal afirmen que "el feminismo es una dictadura radical", Cristina Almedia afirma que "no es una dictadura sino que lo que busca es lograr una democracia con igualdad".

"Se está luchando por la igualdad y estos vienen a darle, y encima con el apoyo de unas asociaciones como cuando salió Toni Cantó diciendo que había más hombres asesinados que mujeres al contar, con ello, a los hombres que se suicidaban después de asesinar a mujeres", lamenta Almeida. "Si hacemos ese tipo de cálculos vamos mal", critica.

"El feminismo no es una dictadura porque, precisamente, ha nacido de la verdadera democracia", destaca y, añade, que las mujeres llevan "siglos luchando contra la desigualdad por mucho que digan" que son "malísimas".

"Estamos luchando por nuestros derechos. Desde que llegué a la facultas y me enteré de qué iba la vida me di cuenta de que por haberme casado enamoradísima de mi primer marido me había perdido todos mis derechos", afirma. Por último, Cristina Almeida declara que "cada etapa ha tenido una conquista" feminista como "cuando las mujeres lucharon por el derecho al voto".

El 'zasca' de Antonio de la Torre a Vox: "Una sola vida es mucho más valiosa que cualquier frontera, nación o bandera"

El actor y periodista Antonio de la Torre critica en este vídeo de Al Rojo Vivo el discurso machista y antiinmigración de Vox: "No puede haber un retroceso en el avance del feminismo y en una sociedad que acoge" a los necesitados.

El 'dardo' de Irene Montero a Vox: "Lo peligroso es que cuestionen que a las mujeres nos matan, violan y agreden simplemente por serlo"

Irene Montero analiza las críticas de Vox al feminismo y a Unidos Podemos en este vídeo de Al Rojo Vivo: "Lo preocupante es que ataquen los derechos de las mujeres y su financiación con Irán".