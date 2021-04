"Hay algo que hacemos rematadamente mal". Así de contundente se ha mostrado la líder de Ciudadanos en Al Rojo Vivo. Preguntada sobre si repetiría gobierno con el PP en Madrid, Inés Arrimadas ha defendido la gestión que ha hecho su partido estando en el Gobierno de la Comunidad de Madrid junto al PP.

Así, Arrimadas pide comparar lo que hacía antes el PP. Dice que sin la formación naranja, en el PP de Madrid sólo se veía la corrupción mientras que con su partido en el Ejecutivo autonómico se han hecho importantes avances para los ciudadanos.

Y pone ejemplos. Habla Arrimadas de la gestión del consejero de Transportes durante el temporal Filomena en la región y destaca que se consiguió algo que alabaron incluso fuera de España: "mantener la red de metro operativa". También en Madrid destaca Arrimadas la labor de la Consejería de Economía, con un hombre de Ciudadanos al frente.

Sobre la crisis en Murcia es clara. "Lo hemos hecho rematadamente mal para que con los casos de corrupción que hay en Murcia, de lo que se hable sea la moción de censura". "Hay mucha gente que no ha entendido nada", añade. Y se marca un objetivo: comunicar mejor. Porque dice, a ellos nadie les ha acusado de hacerlo mal, de "no saber gobernar" al contrario de lo que "sí le han afeado a Podemos".

Una entrevista en la que hace autocrítica y responde a García Ferreras sobre si ha pensado en algún momento en dimitir. Contesta Arrimadas: "Cuando me metí en Ciudadanos y en política sabía que me complicaba la vida, siempre he estado en los momentos difíciles", y recuerda que hace menos de un año la militancia le dio "la presidencia del partido".