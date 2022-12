El Gobierno pide a la familia una alternativa, pero la familia mantiene que si no es en el Valle, será en La Almudena. El abogado de la familia afirmó de forma rotunda en Liarla Parto que no pueden obligarla a comprar un sepulcro. Ellos no quieren que toquen los restos de su abuelo.

Si la Justicia no paraliza la exhumación, el Gobierno será el que, pasados los 15 días de plazo, decida dónde reposarán los restos. La familia se aferra a que la Justicia suspenda el acuerdo, porque, dicen, no ha habido voluntad de nada, ni de consenso para encontrar una solución, ni de reconciliación, porque si la tuvieran, destacan, tendrían que enterrar en el Valle, por ejemplo a Manuela Azaña.

El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera también se pronuncia sobre la polémica. Dice que Franco no va a salir del Valle, porque es un espacio inviolable. Además, critica que "el Gobierno se ha movido desde el desconocimiento". Además, destaca que este tema va para largo, ya que el Supremo lo suspenderá y, además, la familia llegará hasta los tribunales europeos.

Juan Miguel Baquero, de la exhumación de Franco: "Se dificulta al Gobierno sacar a un genocida de un mausoleo construido por esclavos"

El periodista Juan Miguel Baquero reflexiona en este vídeo de Al Rojo Vivo sobre la dificultad que el Gobierno se ha encontrado al intentar sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.