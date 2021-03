El director de 'Al Rojo Vivo', Antonio García Ferreras, ha respondido con contundencia a José María Aznar, después de que defendiese su gestión del 11M en 'Lo de Évole': "Sí, Aznar mintió. Mintió el 11M, entonces y sigue mintiendo ahora. Lo hace porque es un mentiroso que miente como un bellaco".

García Ferreras asegura, como puede verse en el vídeo que ilustra la noticia, que el expresidente del Gobierno miente "con la cara dura de un soberbio que intentó engañar a toda una nación en uno de sus momentos más trágicos", solo por intentar ganar unas elecciones.

El PP y los ministros de Aznar, con el de Interior Ángel Acebes al frente, defendieron ese mismo día y hasta la propia jornada de reflexión del 13M -dos días después- que el grupo terrorista vasco había sido el culpable del atentado. Lo llegaron a defender apenas horas antes de que se produjeran arrestos de individuos vinculados a Al-Qaeda y cuando organismos internacionales defendían que habían sido los islamistas.

Así, Ferreras ha recordado que un exministro, Jose Manuel García Margallo, ha publicado en sus memorias que en aquellos días se decía en la cúpula popular que, si había sido ETA la responsable del atentado, "se saldrían del mapa", mientras que si era Al-Qaeda "se irían a casa", como finalmente pasó.

"Esa es la razón de esas mentiras. Solo buscaba ganar unas elecciones ocultando una verdad", dice el presentador de Al Rojo Vivo.

Con respecto a la Guerra de Irak y la existencia de armas de destrucción masiva, que Aznar defendió con vehemencia, Ferreras ha recordado que uno de los miembros del Trío de las Azores, Tony Blair, "al menos ha tenido la decencia" de pedir disculpas.

"Aznar y la mentira, unidos para siempre", ha zanjado.

Aznar defendió que el 11M fue obra de ETA

El expresidente Aznar defendió haber asegurado que ETA fue la culpable del 11M: "Cuando tenemos toda esa información en la cual nos dicen todos los servicios que ha sido ETA, entonces, el Gobierno salió decir que ha sido ETA", insistió Aznar en 'Lo de Évole', que afirma que recuerda "muy bien la voz de una persona en una emisora de radio diciendo que tenía delante una foto de los tres terroristas de ETA que habían atentado en Madrid".

"¿Quién lo dijo eso?", pregunta Jordi Évole a Aznar, que asegura no recordar que ningún medio hubiera dicho eso. El expresidente se refiere a Antonio García Ferreras. "Me recuerda un poco a Pablo Iglesias cuando señala a los periodistas", responde tajante Évole, que le recuerda que el director de entonces de 'El País' no dice lo mismo que Aznar, sino que afirma que informaron de que había sido ETA cuando el propio Aznar se lo confirmó.