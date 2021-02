El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha cerrado la puerta una vez más a un posible pacto con el Partido Socialista Catalán: "Somos las dos fuerzas políticas más contrapuestas del Parlamento. Es evidente que estamos en posiciones muy, muy, muy, muy alejadas", ha afirmado en Al Rojo Vivo.

En este sentido, el político catalán revindica a los republicanos como la única fuerza con capacidad para formar un Govern tras los comicios, y deja un recado para el PSOE: "El PSC hará lo mismo que Ciudadanos hace cuatro años: quedó por delante en escaños (en este caso ni siquiera eso) y no le sirvió de nada, porque no es capaz de generar alianzas en su entorno".

En cuanto a sus diferencias con Salvador Illa, Junqueras insiste en que está "en las antípodas" políticas con respecto a los socialistas: "El PSC encarna los valores de una monarquía corrupta y decadente; nosotros los valores de una república. El PSC es un partido con un historial de corrupción; y el PSC se ha manifestado con la extrema derecha repetidamente, estaba dispuesto a aceptar sus votos", sentencia.

Junqueras: "Mañana me encerrarán"

La Fiscalía recurrirá el tercer grado de los políticos presos, entre los que está Junqueras, y que hasta el momento había permitido a los acusados salir de su recinto penitenciario.

Ante esto, el presidente de ERC ha ironizado con la decisión, que se ha confirmado este mismo lunes: "Todo el mundo sabe que no nos quieren en condiciones de igualdad, por eso un día nos pusieron en la cárcel", afirma.

En esta línea, ante la posibilidad de que pueda no volver a ser entrevistado, Junqueras incluso le ha lanzado un guiño al presentador Antonio García Ferreras: "Mañana me encerrarán. Señor Ferreras, piense que igual no tenemos ocasión de volver a hablarnos durante mucho tiempo", concluye.