Julia Otero, sobre los mensajes privados entre Sánchez y Ábalos: "Han provocado un enorme ruido pero ninguna nuez, no hay nada"

Julia Otero, presentadora de 'Julia en la onda' durante las mañanas de los fines de semana, en Onda Cero, analiza los mensajes privadosque ha revelado El Mundo entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos durante los años 2020 y 2021, algunos también de 2023. Mensajes privados que versaban sobre el partido, compañeros del PSOE y otros personajes de la política, pero nada sobre el caso Koldo o Ábalos.

"No sé si es un aviso de Ábalos o si 'el que pueda hacer que haga' de Aznar. Pero después de escuchar al catedrático Javier Pérez Royo no puedo más que suscribir lo que ha dicho, con conocimiento de causa. Esos mensajes han provocado un enorme ruido pero ninguna nuez. No hay nada de fondo", asegura Otero.

Porque además, añade la periodista, "¿de qué nos hemos enterado? ¿Dónde está la información pública y de interés?". Es decir, "¿de qué nos hemos enterado, de que con Lambán o Page Pedro Sánchez tiene mala relación? Qué novedad. En parte es porque esos señores han dicho cosas peores en público -no en privado- del presidente del Gobierno. ¿Que Margarita Robles parezca que duerme con el uniforme puesto? Pues todos lo hemos pensado alguna vez y bien está que lo haga", apunta Otero.

Lo publicado hasta ahora, insiste la periodista, es "mucho ruido y ninguna nuez, pero todo contribuye a que la oposición siga teniendo elementos para monopolizar el debate público". En el vídeo podemos ver su intervención al completo y con detalle.