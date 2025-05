Pérez-Royo, sobre los mensajes privados entre Sánchez y Ábalos: "No hay nada, y si hay algo, es una vulneración del secreto de las comunicaciones"

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, analiza los mensajes privados que ha revelado El Mundo entre semana entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, mensajes privados que muestran conversaciones de partido, nada que ver con el caso Koldo.

"Ahí no hay nada. No hay absolutamente nada. Son las conversaciones privadas que se suelen tener, y uno en privado no habla de la misma forma que en público", afirma Pérez Royo, señalando lo que hemos conocido: que dentro del PSOE ha habido movimiento y "ruido", nada que no se supiera ya. Igualmente, incide el catedrático en la amistad que había entre Ábalos y Sánchez, que también era conocida por todos.

Con respecto a los mensajes, el catedrático asegura que de haber algo en estos mensajes "es una vulneración del secreto de las comunicaciones, porque todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha transmitido a través de El Mundo, es una vulneración recogida en el Artículo 18.3 de la Constitución, únicamente no lo serían aquellas partes de la conversación que han sido consultadas por Ábalos".

Ahora bien, insiste Pérez-Royo, en todas las demás (conversaciones) hay una vulneración del secreto de las comunicaciones sin discusión alguna. Ahí sí hay delito". En el vídeo podemos ver su intervención al completo.