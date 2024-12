Juanma Romero, tajante sobre la cumbre ultra del Senado: "No se cómo al PP no se le cae la cara de vergüenza"

El periodista de El Independiente, Juanma Romero critica en Al Rojo Vivo la celebración de un cumbre anti-abortista y anti-LGTBI, organizada por la denominada Red Política por los Valores, una coalición internacional de políticos y activistas ultras, que tuvo lugar este pasado 2 de diciembre en el Senado y fue aprobada por el PP, ya que los populares tienen mayoría absoluta.

"Es bsolutamente intolerable que el Senado haya acogido este cumbre. Una Institución (como es el Senado) que representa a todos los españoles no puede acoger este tipo de opiniones que desde luego no son respetables", afirma Romero. Porque además, "las instituciones están para defender la Constitución"

Por lo tanto, añade el periodista, "si quieren defender este tipo de ideas ultras, absolutamente involucionistas y carcas, que se vaya a un hotel o que lo organizan como quieran, pero que no utilicen una institución como es el Senado para defender estas ideas, ideas que, por supuesto, que permean en la sociedad (...) Yo no sé como al PP no se le cae la cara de vergüenza al haber permitido esta indignidad en el Senado", finaliza Romero. En el vídeo, podemos ver su intervención al completo.