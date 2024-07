El expresidente de Andalucía Manuel Chaves ha comparado la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, con el proceso de los ERE en Andalucía. Cuestiones judiciales que para el periodista de 'El Independiente' Juanma Romero no son comparables puesto que en el caso de los ERE hubo "fraude".

Así de tajante ha sido Romero este jueves en Al Rojo Vivo al escuchar las palabras de Chaves: "Yo no creo que sea comparable la situación de Begoña Gómez con el caso de los ERE". Lo que sí considera cierto es que había "una obsesión" de la jueza del caso Mercedes Alaya.

Alaya emprendió la investigación de la pieza política de los ERE que ha llegado hasta el Supremo y que "ha sido desarticulada, parcialmente, por el Tribunal Constitucional". "Pero no hay que olvidar que hubo fraude y eso no lo ha desmontado el TC", ha añadido, recordando que, aunque "no fueran responsables penalmente de ellos los expresidentes de la Junta y exconsejeros", "hubo fraude".

"Esa mancha de la corrupción la tendrá el Partido Socialista de Andalucía por mucho tiempo. Y esa fue una de las razones por las que perdió la Junta. En el caso de Begoña Gómez es una cosa completamente distinta", ha sostenido, recordando que aún "no sabemos qué delito ha cometido, si ha habido alguno". "Pero, de momento, no hay indicios sólidos de responsabilidad penal de la mujerdel presidente", ha zanjado.