Tras el informe de la UCO -que señala a José Luis Ábalos como jefe de la trama del caso Koldo, "en el partido [en el PSOE] se respira preocupación", afirma en Al Rojo Vivo Juanma Romero, periodista de El Independiente.

"Sí que hay una inquietud porque no saben qué puede salir más de esta investigación y porque esto impacto en el corazón del Gobierno. No hay hay que olvidar que José Luis Ábalos fue una persona fundamental para Pedro Sánchez tanto en su ascenso como después en el Ejecutivo", añade el periodista.

No obstante, aclara Romero, que dentro del Gobierno creen que "la situación está bajo control" y que el control de daño funciona, en el sentido de que "lo que está bajo sospecha es Ábalos y su entorno y que no alcanza al presidente del Gobierno porque no hay ningún indicio que le apunte directamente, por mucho que el PP esté apuntando hacía ahí". En el vídeo, al completo su intervención.