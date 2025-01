Juanma Romero, tras un nuevo intento de Sánchez de aprobar el decreto ómnibus: "El bloqueo con Junts sigue igual"

El periodista de El Independiente, Juanma Romero, afirma que, al final, el que se apruebe el decreto ómnibus o no, "depende de Junts per Catalunya", y no del PP. "Entiendo que, retóricamente, [desde el PSOE] pongan el acento en el PP, porque es el objetivo más cómodo para el Gobierno, pero, en el fondo, los focos están donde estaban al comienzo de la legislatura: en Junts".

Debemos recordar que PP, Vox y Junts votaron en contra del decreto ómnibus, que incluye medidas tan clave para la ciudadanía como la revalorización de las pensiones, el aumento del salario mínimo o la ayuda al transporte. Este lunes, el Gobierno ha reiterado su posición de volver a presentar el decreto íntegro, sin "recortar nada" y manteniendo, por tanto, el "todo o nada", sin dar aún fecha para el Consejo de Ministros.

El periodista se pregunta cómo va a conseguir, finalmente, el Gobierno los votos de Junts para aprobar tal decreto, porque "el bloqueo está en el mismo punto desde hace semanas. De hecho, es uno de los motivos por los que Junts presenta su solicitud de cuestión de confianza, porque entiende que ha de haber un traspaso integral de competencias en materia de migración y no un 'traspaso casi integral', como quiere el Gobierno", afirma Romero. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.