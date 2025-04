Juanma Romero, sobre la DANA: "La Generalitat se vio desbordada porque no supo ni quiso interpretar todas las señales"

Juanma Romero ha recordado la importancia de atender las alertas de la AEMET, destacando que lo que le ocurrió a la Generalitat de Valencia el día de la DANA es que se vio "desbordada" porque "no supo ni quiso" interpretar las señales.

El periodista ha recordado que, al contrario que el Gobierno de Mazón, hubo otros organismos que se dedicaron a atender las alertas al darse cuenta del gran problema al que al final tuvieron que enfrentarse ese día.

"La Generalitat fue la negligente, la que no quiso darse cuenta", ha reiterado. Además, en cuanto a las declaraciones que realizó Salomé Pradas, reconociendo que no tenía experiencia en emergencias, el periodista ha indicado que, aunque eso no tenía por qué saberlo, era su obligación "empaparse de las competencias" que requiere su cargo y saber cómo gestionar.

"Varios testimonios dicen que estaba completamente sobrepasada", ha explicado, señalando que no se trata tanto de competencias como de saber coordinar.