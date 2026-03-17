Juanma Romero asegura que el PSOE quiere rescatar a Susana Díaz y a Chaves para la campaña en Andalucía con Montero: "Es una idea de la dirección regional"

Las próxima cita electoral será en Andalucía, donde los socialistas vuelven a jugársela y quieren recuperar el terreno perdido en un feudo que tradicionalmente ha sido del PSOE. El periodista Juanma Romero nos informa de algunas claves para esta campaña.

La próxima cita electoral será en Andalucía donde el popular Juanma Moreno pretende revalidar su mayoría absoluta y los socialistas recuperar parte del feudo perdido tras el buen resultado, aunque no suficiente, de las elecciones en Castilla y León.

Andalucía ha sido una región tradicionalmente socialista donde ha gobernado de forma ininterrumpida durante más de 35 años, desde 1982 hasta 2019. Desde entonces, esta región se les resiste al PSOE. María Jesús Montero dejará próximamente el Ejecutivo para ponerse al frente de esa comunidad. Pero parece que no estará sola, al menos, en la campaña.

El periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', informa que para estos comicios la dirección del PSOE Andalucía quiere rescatar a Susana Díaz y a Manuel Chaves como elementos clave de esta campaña: "Entiende que tiene que recurrir a todo aquello que puede ayudar".

Por su parte, y según Romero, que publica también esta información de forma más detallada en su medio, Susana Diaz asegura que "está disponible", pero que no tiene información sobre los planes de la dirección regional porque aún no ha comenzado esa precampaña: "Hay que ver, finalmente, en qué se sustenta, pero es cierto que la dirección regional quiere recurrir tanto a ella como a Chaves", concluye.

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