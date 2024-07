El juez Juan Carlos Peinado cita a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio, a las 11:00 horas. Y, además, ha solicitado acudir con el equipo de grabación a la Moncloa para grabar la declaración pese a que el presidente del Gobierno podría declarar por escrito, procedimiento más habitual.

Una decisión que en Moncloa ven con estupor por el hecho que se cite a Pedro Sánchez como esposo, pero no como presidente cuando se investiga un presunto tráfico de influencias, según fuentes consultadas por laSexta.

Las mismas fuentes recuerdan que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de declarar al cónyuge de un procesado. "Es grotesco" o "no doy crédito" han sido algunas de las reacciones que han salido desde Moncloa tras la noticia de la citación.

Además, desde Moncloa insisten en que la investigación que está sufriendo Begoña Gómez es "prospectiva" y que el juez Peinado sigue desde el primer día "obediencia debida a la extrema derecha". Señalan, también, que la citación se puede recurrir.

De manera pública sí se ha manifestado Patxi López, miembro del PSOE, que habla de 'caso Peinado': "El otro día, los de siempre pusieron el grito en el cielo porque Begoña Gómez no quiso declarar. No solo está en su derecho, sino que ante la nada, nada hay que decir".

"Hay dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada, es decir, que no hay caso. El fiscal no la acusa de nada, no hay caso. Los testigos no la implican en nada, no hay caso. En la documentación no aparece, no hay caso. ¿De qué se le acusa? De nada porque no hay caso. Habrá que preguntarle al juez Peinado porque en España, hacer una investigación prospectiva está prohibido", ha señalado.

Desde sus compañeros de Gobierno también ven con "asombro" esta decisión, como es el caso de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que ha confesado que tiene "bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y estoy asombrada con lo que está pasando con este caso".

La ministra de Trabajo ha destacado que está convencida de que tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez van a hacer "lo que tienen que hacer", que es "defenderse". Sin embargo, ha reconocido que no ha visto "un caso semejante" a este.