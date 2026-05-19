Juanma Romero analiza la imputación de Zapatero: "Este gravísimo asunto puede cambiar la suerte de la legislatura"

El periodista asegura que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado "shock y cabreo" en el PSOE y advierte de que el caso puede alterar el rumbo de la legislatura.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Independiente' Juanma Romero analiza el fuerte impacto político que ha provocado en el Gobierno y en el PSOE la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según explica, en las filas socialistas se ha pasado "del shock inicial y la conmoción al cabreo absoluto". Romero subraya que ahora todas las miradas están puestas tanto en la portavoz del Ejecutivo como en la comparecencia de Pedro Sánchez en la próxima sesión de control del Congreso, donde el presidente tendrá que pronunciarse por primera vez sobre una investigación judicial que considera "gravísima".

"Este asunto puede cambiar por completo la suerte de la legislatura", advirte el periodista, que cree que la dimensión política del caso va mucho más allá del ámbito judicial por el peso que Zapatero mantiene dentro del socialismo español.

Romero recuerda que apenas un día antes, en Ferraz, la dirección socialista intentaba cerrar la crisis abierta tras el duro resultado electoral de María Jesús Montero en Andalucía y reorientar el foco hacia las próximas elecciones generales, municipales y autonómicas. Sin embargo, considera que la imputación del expresidente ha dinamitado por completo esa estrategia.

"Zapatero sigue siendo un referente absoluto para el PSOE y esta noticia implosiona directamente en el corazón del partido y también del Gobierno", afirma. A su juicio, el impacto político es tan profundo que puede hacer caer "como un castillo de naipes" toda la hoja de ruta que el Ejecutivo y la dirección socialista habían diseñado para los próximos meses.

El periodista insiste además en que se trata de una noticia imposible de minimizar políticamente y que marcará inevitablemente el debate público y parlamentario de los próximos días.

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