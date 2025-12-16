Juanma Lamet señala el "dilema" de los socios de Sánchez: "Saben que el que rompa la baraja queda señalado porque auparía a Vox a la gobernabilidad"

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, analiza en este vídeo la posición de los socios de Gobierno que no pueden permitirse hacer caer al Gobierno porque, según las encuestas, lo que vendría sería un Gobierno de PP-VOX.

"Si es por Compromìs, PP y Vox no gobernarán; pero o Pedro Sánchez y el Gobierno espabilan o esto se ha terminado", ha asegurado Joan Baldoví ante los medios de comunicación en medio del clima político que vive España y, en particular, el Gobierno y el PSOE.

Y este es precisamente, tal como señala el periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, "el dilema que tienen los socios de Sánchez" porque saben que, ahora y según las encuestas, los favoritos para gobernar son PP-Vox: "Este es el dilema de los socios: saben que el que rompa la baraja queda señalado porque auparía a Vox al Gobierno".

Es cierto, asiente el periodista, que, como dice Baldoví, "no puede ser 'resistir' el único propósito de la legislatura", pero es que "precisamente el darle un propósito es donde hay más mimbres para el acuerdo de todos los socios. Por ejemplo, en temas de vivienda, rendición de cuentas, en darle más protagonismo al feminismo... Todos esos temas amalgaman a la mayoría del Congreso", concluye Lamet.

En el vídeo podemos ver completa y con detalle su intervención, así como las declaraciones de Baldoví.

