Juanma Lamet, sobre la regularización de inmigrantes: "La UE exige una coordinación con el resto de países europeos"

El periodista profundiza en la información publicada en 'El Mundo' sobre las dudas del Tribunal Supremo respecto al decreto de regularización de migrantes. Ha explicado los posibles choques de la norma con la legislación de la Unión Europea.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet comenta la información que ha publicado sobre las dudas jurídicas que ha planteado el Tribunal Supremo respecto al nuevo régimen de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno.

Según adelantó en su periódico, una providencia fechada el 24 de junio advierte de que la norma podría entrar en conflicto con la legislación de la Unión Europea, en particular con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El documento, al que ha tenido acceso el periódico, responde a los recursos presentados por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

Durante su intervención, Lamet explica que el procedimiento judicial entra ahora en una fase decisiva. "Estamos hablando de un plazo inminente. El periodo de cinco días concedido a las partes ya vence y tanto Aragón como la Comunidad Valenciana solicitarán medidas cautelares. Ahora serán los siete magistrados del Supremo quienes deberán decidir, por mayoría, si suspenden o no la aplicación del real decreto. Pueden hacerlo", señala.

El periodista también detalla los argumentos jurídicos que, a juicio del alto tribunal, podrían poner en cuestión la norma. "Hay hasta seis bloques de normativa europea con los que podría colisionar. El principal es el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que ya estaba en vigor cuando se aprobó el decreto, aunque sus efectos aún no se aplicaban. El Supremo aprecia una posible colisión muy clara", afirmó.

Además, añade que el tribunal también aprecia posibles incompatibilidades con las normas del espacio Schengen. "No ha existido una coordinación con el resto de países europeos, algo que exige la Unión Europea cuando se adoptan medidas de regularización de esta magnitud. Debe existir una cooperación entre los Estados miembros, ya que esos ciudadanos podrán desplazarse por el conjunto del espacio comunitario", concluye.

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