Ahora

La legislatura, contra las cuerdas

Juanma Lamet, sobre las presiones de Sumar: "Este comunicado me parece que es ir a la guerra con pistolas de agua"

En Al rojo vivo, el periodista ha cuestionado la presión de Sumar al Gobierno y ha restado fuerza a su comunicado. A su juicio, carece de efectos reales y lo ha comparado con "ir a la guerra con pistolas de agua".

juanma

Sumar ha lanzado una advertencia al Gobierno tras el balance realizado por Pedro Sánchez. Los partidos que integran el espacio han reafirmado su compromiso con la agenda social y democrática, pero exigen al PSOE una reunión urgente. Reclaman conocer qué medidas se van a adoptar frente a los casos de corrupción y de acoso sexual y laboral, además de los cambios que consideran necesarios en el Ejecutivo.

Sobre este movimiento, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha subrayado la importancia de fijar plazos concretos. "Es fundamental que Sumar ponga un plazo claro: si de aquí a febrero no hay un cambio en el Gobierno, nosotros nos vamos. De lo contrario, el amago no tiene ninguna eficacia", ha afirmado.

Lamet ha añadido que la advertencia debería ir acompañada de compromisos concretos. "También es importante que haya una contrapartida y medidas claras encima de la mesa", ha señalado.

En su opinión, el comunicado de Sumar carece de fuerza real. "Esto es como ir a la guerra con pistolas de agua. ¿Qué es eso de decir que, como no haya un relanzamiento de la legislatura, nos vamos a tener que reunir? Me parece que tiene un punto incluso chistoso", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sumar descarta salir del Ejecutivo pero pide una reunión "urgente" a Sánchez: "No vamos a aguantar un Gobierno de puteros y corruptos"
  2. La "militante" Leire Díez, hasta en la cocina del PSOE: moderaba debates en Ferraz y asistía a actos junto a Montero y Calvo
  3. Buxadé (Vox) presionó para "disolver" Revuelta al conocer sus presuntas irregularidades: "Hay un engaño, el dinero ese no se está destinando a la DANA"
  4. El Congreso abre un expediente sancionador al agitador ultra Vito Quiles por grabar sin autorización en la Cámara Baja
  5. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"