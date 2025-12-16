Juanma Lamet, sobre las presiones de Sumar: "Este comunicado me parece que es ir a la guerra con pistolas de agua"

En Al rojo vivo, el periodista ha cuestionado la presión de Sumar al Gobierno y ha restado fuerza a su comunicado. A su juicio, carece de efectos reales y lo ha comparado con "ir a la guerra con pistolas de agua".

Sumar ha lanzado una advertencia al Gobierno tras el balance realizado por Pedro Sánchez. Los partidos que integran el espacio han reafirmado su compromiso con la agenda social y democrática, pero exigen al PSOE una reunión urgente. Reclaman conocer qué medidas se van a adoptar frente a los casos de corrupción y de acoso sexual y laboral, además de los cambios que consideran necesarios en el Ejecutivo.

Sobre este movimiento, el periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet ha subrayado la importancia de fijar plazos concretos. "Es fundamental que Sumar ponga un plazo claro: si de aquí a febrero no hay un cambio en el Gobierno, nosotros nos vamos. De lo contrario, el amago no tiene ninguna eficacia", ha afirmado.

Lamet ha añadido que la advertencia debería ir acompañada de compromisos concretos. "También es importante que haya una contrapartida y medidas claras encima de la mesa", ha señalado.

En su opinión, el comunicado de Sumar carece de fuerza real. "Esto es como ir a la guerra con pistolas de agua. ¿Qué es eso de decir que, como no haya un relanzamiento de la legislatura, nos vamos a tener que reunir? Me parece que tiene un punto incluso chistoso", ha concluido.

