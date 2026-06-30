Juanma Lamet, tras la petición de Begoña Gómez para poder salir de España: "Es una imagen muy explícita del absurdo de lo que ha hecho Peinado"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que no comprende que se pueda hablar de fuga cuando la mujer del presidente del Gobierno está siempre "rodeada de policías" y hace viajes oficiales junto a su pareja.

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha pedido permiso al juez Juan Carlos Peinado para poder salir de España a fin de acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrara en Ankara, y a la graduación de su hija, que tendrá lugar en Londres.

Juanma Lamet ha señalado que esta petición es una imagen muy explícita "del absurdo de lo que ha hecho el juez Peinado", confesando que no entiende "en qué cabeza cabe" que se pueda fugar.

"Siempre está rodeada de policías y hace viajes oficiales junto a su pareja", ha recordado, señalando que a algo tan importante como la representación de España en la Cumbre de la OTAN el juez debería dejarle viajar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.