Afra Blanco, sobre el rey emérito: "Dice que la monarquía es frágil… igual gracias a ti, que te dedicas a acusar a todo el mundo. No pides perdón y mataste elefantes"

La analista se burla en Al Rojo Vivo del revuelo por las memorias del rey emérito, que llegan a España en diciembre. "Nos lo pone muy fácil a los republicanos", ironiza, tras recordar que Juan Carlos I habla de una monarquía "frágil" pese a su propio historial.

En Al Rojo Vivo, la sindicalista y colaboradora Afra Blanco se ha reído del revuelo que ha generado la publicación de las memorias del rey emérito, que acaban de salir en Francia y que llegarán a España en diciembre de la mano de Planeta. "Es que nos lo pone muy fácil a los republicanos, qué quieres que te diga", ha comentado entre risas.

Blanco se ha referido además a una de las frases más comentadas del libro, en la que Juan Carlos I reconoce que "la monarquía es frágil". En sus memorias, el exmonarca advierte de que la institución sigue siendo "objeto de ataques", pero asegura confiar plenamente en su hijo, Felipe VI, y en su nieta, la princesa Leonor, de quien afirma que está “extraordinariamente bien preparada”.

La respuesta de Blanco fue tajante: "No me digas… igual gracias a ti, que te dedicas a acusar a todo el mundo. No pides perdón, mataste elefantes, pusiste los cuernos una y otra vez".