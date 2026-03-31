Juanma Lamet: "Hay muchos exdirigentes de Vox que le están diciendo a Espinosa de los Monteros que habría que montar una alternativa"

El periodista Juanma Lamet niega que Juan García-Gallardo, al que entrevistó hace unas semanas, esté montando activamente un partido: "No está trabajando en eso hoy por hoy", afirma. En el vídeo, todos los detalles de su información.

Juan García-Gallardo, expresidente por Vox en Castilla y León, niega que vaya a formar un partido. Sin embargo, y según informaciones de 'El Independiente', que ha tenido acceso al entorno de Espinosa de los Monteros y a los críticos de Vox, han revelado que "están manejando encuestas electorales que les darían 1.600.000 votos en caso de concurrir a unas elecciones generales, 1.600.000 votos que vendrían de Vox, que en las generales de 2023 obtuvo algo más de 3 millones de votos

Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo de este miércoles, le pregunta al periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, quien entrevistó hace unas semanas a García-Gallardo: "¿Ves posible que monte un partido o que se sume a otra iniciativa que a lo mejor sí se está gestando?". Lamet lo tiene claro: "Lo segundo".

"Lo segundo sí lo veo más probable. Gallardo no está montando activamente un partido. No está trabajando en eso hoy por hoy. Pero tanto él como, sobre todo, muchos otros ex dirigentes críticos con Vox, están a la espera de ver qué se mueve cuando fracase la idea del Congreso extraordinario que ha puesto sobre la mesa Iván Espinosa de los Monteros.

Cuando esa idea fracase, añade Lamet, "el propio Espinosa de los Monteros, cuando anunció el Congreso extraordinario, ya dijo que vería entonces qué hacía en el futuro y dejó abierta la posibilidad de explorar otra formación. Hay muchos exdirigentes que le están diciendo a Espinosa de los Monteros, y están hablando entre ellos, que habría que montar una alternativa a un Vox, al que ven demasiado rehén de Orbán, demasiado rehén de la camarilla que rodea a Santiago Abascal y al que ven como un proyecto básicamente de bunkerización y de prosperidad económica para unos pocos".

Ahora bien, según analiza Lamet, aunque hay un hueco electoral para ese hipotético partido, "que no creo que sea tan grande como esas encuestas que dicen manejar", sería letal para los intereses del bloque de la derecha: "Si la derecha se bifurca y se divide en tres otra vez, sería mucho más difícil capitalizar los escaños que quede tercero en cada provincia". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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