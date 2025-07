Juanma Lamet destaca cuál es la "clave" del 'caso Montoro': "Hay que determinar si hubo tráfico de influencias"

El periodista ha señalado que este caso "no se puede despachar" diciendo que Alberto Núñez Feijóo no fue la persona que nombró a Cristóbal Montoro. "Esto es algo que afecta al PP y tiene que dar respuesta".

Juanma Lamet ha explicado en Al Rojo Vivo que la "clave" del 'caso Montoro' está en determinar si "hubo tráfico de influencias" y si Cristóbal Montoro era "el cabecilla" de la trama.

"Jurídicamente habrá que verlo, periodísticamente es sí", ha asegurado, destacando que quienes querían saber por dónde iban los tiros en el Ministerio de Hacienda, lo que hacían era preguntarle a Equipo Económico.

"Formalmente se desvinculaban, pero a la hora de la verdad todas aquellas empresas que querían tener influencia sobre Montoro, lo mejor que podían hacer era acudir a Equipo Económico", ha explicado.

De esta forma, ha defendido que cree que la "lacra ética" está y es imborrable. Sin embargo, ha reconocido que jurídicamente es muy difícil "sustentar un tráfico de influencias".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que para el PP este no es "un caso del pasado". "Feijóo tiene que dar respuesta de esto", ha indicado, señalando que es un caso que afecta al PP y que no se puede despachar diciendo que él "no nombró" a Cristóbal Montoro.