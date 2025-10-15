Ahora

Análisis político

Cuartango, tras la declaración de Ábalos: "No ha colaborado con la Justicia, sigue diciendo que todo es una especie de montaje"

"Hasta ahora ni él (Ábalos) ni el PSOE han dado una explicación convincente de esos movimientos de dinero", afirma el periodista Pedro García Cuartango. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Cuartango

Por cuarta vez, el exministro José Luis Ábalos ha declarado en el Supremo en el marco de la causa del llamado 'caso Koldo' y esta vez, se ha acogido a su derecho a no declarar: el diputado ha asegurado que no tiene abogado y que renunciar a él no es "fraude de ley".

La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión preventiva porque no ve riesgo de fuga "suficiente", aunque ha reconocido que hay "nuevos indicios de criminalidad" en el informe de la UCO.

A la espera de la decisión, el periodista y columnista de 'ABC', Pedro García Cuartango, señala que "lo cierto es que Ábalos no ha colaborado con la Justicia, sigue insistiendo en que todo era una especie de montaje".

"Porque la pregunta es: ¿de dónde salía el dinero? ¿Eran de la caja B del partido o, como parece, era el producto de comisiones que recibían tanto él como Santos Cerdán? Todo esto está por investigar", añade.

Además, Cuartango señala que "hasta ahora ni él (Ábalos) ni el PSOE han dado una explicación convincente de esos movimientos de dinero". En el vídeo podemos ver al completo su exposición.

