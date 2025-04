José María Camarero, sobre la guerra arancelaria entre China y EEUU: "Ellos saben que es insostenible"

China le ha devuelto el mazazo a Donald Trump imponiendo aranceles del 125% a Estados Unidos. Más allá del anuncio, el ministro de Finanzas del gigante asiático también ha advertido que "si EEUU continúa imponiendo aranceles a las mercancías chinas exportadas a EEUU, China los ignorará".

José María Camarero ha analizado esta situación, destacando que es una guerra que mantienen "las dos grandes potencias mundiales" y que ambas saben que es "insostenible".

"No se puede mover una economía poniendo una traba de ese calibre", ha asegurado. Un hecho que ha explicado que no puede realizarse primero por las empresas, y segundo por los consumidores, ya que no podrían asumir ese coste, esa inflación y ese incremento de los precios que supondría.

Camarero ha indicado que, si EEUU produjera todo lo que necesita para sus millones de consumidores, podría ocurrir. Sin embargo, el país tiene un déficit comercial "bastante importante" con el resto del mundo, por lo que necesita esos productos.

"Es una especie de jugada de póker de Donald Trump a la que se ha unido China", ha añadido, indicando que están intentando forzar una negociación poniendo esas trabas que, de salir adelante, no podrían durar mucho tiempo porque ambas economías se verían perjudicadas.