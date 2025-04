China responde a Trump con la imposición de aranceles del 125% a los productos estadounidenses

China ha decidido no permanecer en silencio frente a la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. Tras la primera imposición de aranceles por parte del presidente estadounidense, China respondió con un incremento del 84%, que aumentará al 125% sobre los productos estadounidenses. El ministro de Finanzas chino ha declarado que si Washington continúa elevando los gravámenes, Pekín no responderá, ya que el mercado chino no aceptará los productos estadounidenses bajo las condiciones actuales. Además, China considera que las acciones de Estados Unidos violan las normas económicas internacionales y son una práctica unilateral de intimidación. La Comisión Arancelaria ajustará las medidas arancelarias a partir del 12 de abril de 2025.