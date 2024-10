El periodista José Luis Gallego analiza en este vídeo de Al Rojo la tragedia que ha dejado la DANA en España: "El agua no es un agua salvaje ni violenta, simplemente es agua, que lo que hace es recuperar su camino". "Lo que hace es transitar por donde desde siempre había transitado", insiste el también naturalista, que destaca que "no importa si hace 50 años o hace un siglo que por ahí no baja ni una gota de agua, con que lo haga una sola vez como ha ocurrido ahora, tenemos la demostración de que eso era suyo".

"¿Significa eso que nos tenemos que retirar o que tenemos que deconstruir las calles y los pueblos?", reflexiona el periodista, que responde que no, pero hay que saber que "eso antes era una riera o un torrente". "Hay un montón de callejeros de los pueblos del Mediterráneo que tienen de nombre 'ría', 'barranco' o 'torrente de'", señala Gallego. Por eso, el periodista insiste en que "hemos invadido los dominios del agua".