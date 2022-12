El portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, ve positiva la declaración de Cospedal, Arenas y Cascos que se debe no sólo a Izquierda Unida, sino sobre todo a los hechos, "tan consistentes que es imposible no llamar a declarar a estas personas". "Es algo que se cae por su propio peso", ha señalado. Sin embargo, no todo son buenas noticias: "No sabemos por qué aún no han sido llamados Acebes y el resto de dirigentes, ¿Por qué unos sí y otros no?".

La postura de IU en este asunto es llegar "hasta el fondo", para lo que tienen que declarar todos los implicados, y "se debe registrar el domicilio de Bárcenas. No entendemos por qué no se ha hecho a estas alturas". A pesar del tiempo que ha pasado, "el sentido de la impunidad que había en ciertos ámbitos ha hecho que todo el mundo se descuide mucho más de lo que sería normal y, por tanto, puede haber sorpresas".

Centella cree que "González Pons no ha leído la convocatoria del pleno". Y es que "Rajoy no puede hablar de lo que él quiera, debe ceñirse al orden del día", que es otro que hablar sobre el caso Bárcenas". Rajoy comparece a petición propia, pero también por mandato de la Diputación Permanente".

"Desde IU pedimos la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas antes de que estallase el caso Bárcenas", señala Centella. "Fue en el momento en que consideramos que Rajoy y el PP no estaban legitimados para gobernar, por no haber cumplido su programa electoral". "Lo que ocurre es que, en estos momentos, todavía hay más elementos para pedir que se le de la voz al pueblo, y la ciudadanía nos ponga a cada uno en nuestro sitio", afirma el diputado.

José Luis Centella cree que "no tiene nada que ver la credibilidad del Gobierno andaluz con la del Gobierno Central". Y es que "en el Gobierno andaluz hay un cambio de presidente que no se ha producido en el Gobierno Central. Además, en Andalucía se está juzgando un caso que ha pasado por una comisión de investigación. Otra cosa es que PP y PSOE echasen para atrás sus conclusiones".

En definitiva, para el portavoz de Izquierda Plural, "la prueba es que la ciudadanía cree más a un señor que está en la cárcel que al presidente del Gobierno. Eso es algo que debería analizar Mariano Rajoy. El Gobierno ha perdido toda la legitimidad para seguir gobernando", ha sentenciado.