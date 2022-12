Rajoy y Rubalcaba no consiguen arañar apoyos a su pacto sobre Europa. Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, sostiene que el pacto entre PSOE y PP sería positivo de cara a Europa. "Serviría para marca unas 'líneas rojas' de lo que España de ninguna de las maneras va a hacer. Cuando a Angela Merkel no le gusta un presidente, lo cambia. Pasó en Grecia, Italia... pero si existe unión entre el Ejecutivo y la oposición, no hay cambio político posible", explica.

Bernardos defiende que el pacto político tiene que ir encaminado en el idea: ni un recorte más. "La victoria tiene muchos padres, la derrota ninguno. Angela Merkel se ha dado cuenta, muy tarde, que la política económica que ha defendido le lleva a la derrota". Bernados cree que, si nos plantean continuar con la política actual, una solución posible sería salirnos del euro.

José Carlos Díez, economista, insiste en que "hay vida después del euro". Díez coincide con Bernardos en que la salida del euro generaría más dolor y desempleo, pero es una idea que de plantearse hay que hacerlo cuanto antes. El economista recuerda que la tasa de paro de España es "insostenible y creciente", y aconseja que el Gobierno de Rajoy debería de plantarse ya ante Alemania. "Nos tienen que garantizar que el año que viene estaremos creciendo y en fase de solución del problema".