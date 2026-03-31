Joaquim Bosch explica la situación de Mazón: "Lo más probable es que esa declaración testifical se celebre dentro de poco"

El magistrado y miembro de la organización Juezas y Jueces para la Democracia ha aclarado detalles en Al Rojo Vivo tras la noticia de que la jueza de la DANA ha denegado a Carlos Mazón este martes la petición de personación en la causa que investiga la tragedia.

El magistrado y miembro de la organización Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha aclarado detalles en Al Rojo Vivo tras la noticia de que la jueza de la DANA ha denegado a Carlos Mazón este martes la petición de personación en la causa que investiga la tragedia.

Mazón viene a sostener que queda fuera del proceso, aunque está llamado a declarar como testigo. Sobre si realmente queda fuera o no, Bosch explica: "No es lo mismo estar en un procedimiento como investigado que como testigo. En principio, un testigo nunca podría ser condenado si en su momento no pasa a la condición de investigado y acusado. Aquí la regla general es que un testigo no tiene una condición para poder estar personado en unas actuaciones que le permite acceder al procedimiento, poder pedir diligencias, presentar recursos. Son las acusaciones y las defensas la que tienen esas posibilidades procesales. El testigo tiene que comparecer y en principio tiene que contestar a las preguntas que se le formulen".

Bosch considera que esta situación, aunque pueda parecer extraña, responde a una "anomalía institucional": la figura de los aforados en España, que no tiene equivalente en la mayoría de democracias europeas como Francia, Italia, Alemania o Dinamarca. En estos países, los diputados no cuentan con un fuero especial, mientras que en España sí lo tienen tanto parlamentarios nacionales como autonómicos.

"Esto genera una contradicción jurídica", dice Bosch debido a que para investigar a una persona aforada se requieren indicios reforzados de criminalidad y la competencia corresponde a tribunales específicos —en este caso, el Tribunal Superior—, mientras que para una persona no aforada no se exige ese nivel reforzado de indicios. Como consecuencia, puede avanzar una investigación —como ocurre en el caso de la DANA— sin que el aforado sea formalmente investigado, aunque sí se practiquen diligencias que puedan afectarle.

De ahí que se reformara la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar su participación, aunque en este caso la jueza ha rechazado su personación. Bosch advierte que "el tema creo que jurídicamente puede ser discutible" y abre la puerta a un recurso.

En cualquier caso, el hecho de declarar como testigo no deja indefenso a Mazón. Bosch recuerda que, aunque debe decir la verdad, la Constitución Española le ampara: "Nadie puede ser obligado a declarar sobre aquello que le pueda perjudicar penalmente". Por eso, incluso como testigo, "podría valorar si contesta o no contesta a todas las preguntas" si estas pudieran incriminarle.

Por último, Bosch plantea el escenario de que se admita su personación tras un recurso. En ese caso, Mazón ganaría margen de maniobra procesal: "Podría, por ejemplo, recurrir su citación como testigo y si se estimara, se podría anular esa declaración". Sin embargo, considera poco probable que eso ocurra a corto plazo y apunta que, previsiblemente, su testimonio acabará produciéndose, ya que "pudo conocer cosas durante la gestión de la DANA que como testigo son relevantes".

En conclusión, pese a las complejidades jurídicas y las posibles vías de recurso, Bosch anticipa que el proceso seguirá su curso y que, con toda probabilidad, "esa declaración testifical se acabe celebrando dentro de poco".

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