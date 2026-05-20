Pilar Velasco, sobre la investigación a Zapatero: "Va a ser un camino largo y muy doloroso para el PSOE"

La periodista advierte de que la investigación por el rescate de Plus Ultra obligará al expresidente socialista a dar explicaciones y mantendrá durante meses la presión política sobre el Gobierno y el PSOE.

"La investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero va a ser un camino largo y doloroso para el PSOE", ha advertido la periodista Pilar Velasco en Al Rojo Vivo, al analizar el impacto político de la imputación del expresidente en el caso del rescate de Plus Ultra.

Velasco ha subrayado que, aunque el auto judicial "todavía necesita mucho recorrido" y por ahora no incorpora "pruebas directas concluyentes", la dimensión política y judicial del caso convierte la investigación en un problema de enorme alcance para los socialistas. "Solo el hecho de investigar ya tiene un enorme impacto", ha señalado.

La periodista considera que, incluso en el escenario de que Zapatero terminara siendo inocente, el proceso judicial no será breve ni políticamente inocuo. "Vamos a escucharle declarar, tendrá que dar explicaciones y probablemente veremos comparecer también a otras personas vinculadas a la investigación, incluido Julio Martínez e incluso miembros del entorno familiar de Zapatero", ha explicado.

A juicio de Velasco, el auto deja además importantes interrogantes abiertos sobre cómo se gestionó el rescate de Plus Ultra durante la pandemia. "Lo que sí parece evidente es que faltan muchas explicaciones sobre por qué una compañía que aparentemente no reunía las condiciones necesarias terminó siendo rescatada", ha afirmado.

En ese sentido, ha apuntado directamente a la posible capacidad de influencia del expresidente socialista en aquella operación. "Si Rodríguez Zapatero intercedió para favorecer ese rescate, eso sería irregular a todas luces", ha advertido, cuestionando además que desde algunos sectores se minimice el alcance de ese tipo de intermediaciones políticas.

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