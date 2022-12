Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, recuerda que no existe un problema de seguridad ciudadana en España, que se sitúan en los niveles más bajos a nivel europeo. "La propuesta del Gobierno no va dirigida a que la gente se sienta más segura, ya que no existe esa necesidad".

Bosch apunta que, de manera muy discutible, el Gobierno quiere disuadir a través de sanciones determinadas formas de protesta. El portavoz de Jueces para la Democracia insiste en que nuestro Código Penal ya regula de una manera clara todas las modalidades de desórdenes públicos.

"El Gobierno quiere regular unas conductas que según los tribunales no son delito ni faltas. Las cuantías de multa que proponen son absolutamente desproporcionadas". Bosch asegura que estamos pasando de un Estado social y democrático a un Estado autoritario y restrictivo de las libertades.