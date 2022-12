Tras una Diada el pasado 11 de septiembre cargada de símbolos independentistas y con la propuesta del Govern catalán junto a ERC y ICV de llevar a cabo un referéndum sobre la independencia en Cataluña, Rajoy ha recibido a Mas en Moncloa. Joan Tardà, diputado de ERC, responde en Al Rojo Vivo a las cuestiones de los tertulianos acerca del giro independentista que ha tomado CiU en las últimas semanas y sobre el sentimiento independentista que está creciendo entre los catalanes y que se ha podido comprobar en la manifestación del pasado 11 de septiembre o en el partido entre el Spartak de Moscú y el Barcelona en el que se oyó durante cinco minutos gritos de ‘Independencia’. El diputado de ERC se muestra ilusionado ante este sentimiento creciente en Cataluña y opina que Artur Mas es consciente de que el “tsunami de la independencia no lo para ni dios”.

Rubén Amón, periodista de el diario El Mundo, opina que la reunión de Artur Mas en Moncloa es la reunión del no ya que ambos van a decir no. “Van a escenificar el desencuentro y aprovechar políticamente la tensión en Cataluña”. Tardà habla de la uniformidad en Cataluña y afirma que si se da un referéndum sobre la independencia “solo el 19% diría que no a al a independencia” mientras que Amón apunta que es el “48% no partidario de la independencia. La mitad no opina igual sobre el proyecto soberanista y un referéndum se establece sobre la base de una expectativa y no por un 50% contra un 50%”.

Joan Tardà espera que haya adelanto electoral pero cree que “no es lo más importante ya que la ciudadanía no declara elecciones sino un derecho a decidir e independencia”. Aun así, Tardà ve inevitable que si hay un adelanto electoral, CiU subirá el en listón por encima de la autodeterminación.

Otro de nuestros tertulianos, el periodista Carmelo Encinas, considera que el nacionalismo es anacrónico y que va para atrás en la marcha de los tiempos, y considera que “lo que se vende es que España va mal para Cataluña y hay muchos empresarios catalanes que dependen de las ventas de España y ven con miedo el sentimiento independentista”. A ello, responde Tardà que la intención de la marca Cataluña es internacionalizarse ya que ve “ la marca España un tanto devaluadita”.