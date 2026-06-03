Joan Coscubiela apela a la "prudencia" al conocer el sumario del caso Leire: "En algunos aspectos, los informes están redactados por novelistas frustrados de novela policial"

Joan Coscubiela analiza algunas de las claves políticas más importantes de esta última semana, como el intento de Feijóo de hacer una moción de censura al Gobierno o el llamado caso Leire. En el vídeo, los detalles.

Joan Coscubiela, profesor y analista de laSexta, analiza con Antonio García Ferreras algunas de las claves de la actualidad política. El último de los casos abordados ha sido el del sumario del llamado caso Leire que hemos conocido en el transcurso del programa, donde la UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez.

Para ello, el profesor acude a una información que ha dado recientemente en Al Rojo Vivo el periodista Juanma Lamet, y que publica hoy en El Mundo, sobre la defensa que va a usar el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su declaración.

"Tiene toda su lógica, es decir, su defensa tiene que ser una defensa jurídica, lo que no puede hacer es meterse en la denuncia del lawfare, porque lawfare existe, pero no todo lo es. De la misma manera que existen cloacas, pero no todo son cloacas...", afirma Coscubiela, señalando que va a ser prudente con respecto "a esa filtración de los informes de la UCO [del caso Leire], no porque desconfíe generalizadamente de nadie, sino porque tenemos algunas experiencias".

Así, señala el profesor que cuando lee algunos de esos informes, "tengo la sensación que, en algunos aspectos, están redactados por novelistas frustrados de novela policial, porque tienen algunos elementos que luego no coinciden con las investigaciones, pero que generan una situación, como mínimo, de atracción de la audiencia".

Y por último, en relación a este caso, señala que no sabe "a qué se refería en su momento José Luis Ábalos cuando dijo la de la guitarra", pero "es bastante evidente que desgraciadamente en la política hay alcantarillas y hasta para eso se necesita cierta profesionalidad y parece, insisto en lo de la prudencia, que ni en las alcantarillas ha habido profesionalidad, sino que ha habido mucha chapuza", afirma Coscubiela subrayando, una vez más, la prudencia.

"Quiero esperar que evolucionen los acontecimientos porque ya tenemos alguna experiencia de que entre las filtraciones de la UCO y lo que luego se confirma con las instrucciones posteriores. A veces entre la realidad y el parecido hay una gran diferencia", asegura el profesor.

Feijóo y la moción de censura: "No veo a Junts ni a PNV votándola"

Por otro lado, en cuanto a la otra novedad política, que es la presión de Feijóo a Junts y PNV para realizar una moción de censura, el profesor, que conoce perfectamente el mundo de Junts, no va a realizar una moción de censura con el PP.

"Es bastante evidente y desde esa perspectiva creo que es un error que Feijóo insista en esa cuestión, pero es un error forzado como en algunos deportes, porque como está anunciando el fin del mundo cada día y entre ellos la destrucción de España, pues claro, si después de eso no es capaz de hacer absolutamente nada y solo insiste en esa destrucción del mundo y el fin de España, y además Vox le aprieta, tiene que hacer ver que hace algo, y ese algo simplemente es decir que quiere presentar una moción de censura", afirma contundente Coscubiela.

Y reitera que no ve a Junts votando con el PP, tampoco al PNV: "No veo a Junts ni a PNV votando. Junts, en todo caso, tiene algunas cosas que resolver y me parece que tanto unos como otros están más preocupados de su política en su comunidad autónoma que de la política española", argumenta el profesor, quien concluye que, en todo caso, a Junts lo que "le preocupa y muchísimo, es la evolución de la Aliança Catalana, porque le está mordiendo por todos los lados y, por supuesto, no va a hacer nada que le pueda perjudicar en ese sentido".

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